Вавилов о сотрудничество РФ и КНР: такого тесного взаимодействия раньше не было

Китаевед назвал прорывной новость о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНР Вавилов о сотрудничество РФ и КНР: такого тесного взаимодействия раньше не было

Москва19 ноя Вести.Совместная разработка образцов оружия предполагает "плотное сотрудничество". Россия и Китайская Народная Республика еще не доходили до подобного уровня. Об этом заявил комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" китаевед, публицист Николай Вавилов.

Прорывная новость: Россия и Китай предполагают совместное сотрудничество в разработке вооружений. Кажется, что мы очень плотно сотрудничаем, у нас огромный товарооборот, но такого тесного взаимодействия, которое предполагает военно-техническое сотрудничество (ВТС), раньше не было. У Китая есть ВТС с Белоруссией. Но если это появляется у нас, особенно с учетом того, что мы [РФ] проводим СВО, и особой позиции Китая по поддержке России и наших военных в рамках этого мероприятия, то да, это действительно прорывная новость сказал Вавилов

Россия и Китай переходят от прямых поставок вооружений к технологическому сотрудничеству, которое охватывает космическую сферу, противоракетную оборону и военно-морской флот, подчеркнул директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.