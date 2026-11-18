Дмитриев: Уиткофф и Кушнер не примут участия во встрече лидеров РФ, США и Китая

Уиткофф и Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров РФ, США и КНР Дмитриев: Уиткофф и Кушнер не примут участия во встрече лидеров РФ, США и Китая

Москва18 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать во встрече лидеров России, США и Китая в на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев уточнил, что американские переговорщики должны были присутствовать на встрече, но сейчас они заняты контактами с европейцами по вопросам возможной структуры безопасности.

Но также идет работа и вне этой встречи, потому что, например, вот Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, они должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности сказал он

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дождаться итогов встречи российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Она отметила, что ожидания огромные, но исходить необходимо из реальных итогов.