Ушаков о телефонном разговоре Путина и Трампа: никто не хотел класть трубку Ушаков: в ходе разговора Путина с Трампом никто не хотел класть трубку первым

Москва10 окт Вести.В ходе своего телефонного разговора ни президент Российской Федерации Владимир Путин, ни глава Белого дома Дональд Трамп не хотели класть трубку, прерывая таким образом беседу.

Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Никто не хотел класть трубку первым. И, с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он "готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день" сказал Ушаков

Также он отметил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Кроме того, президент России в ходе телефонного разговора с американским лидером дал ему понять, что позиция РФ относительно целей и задачи спецоперации на Украине остается неизменной.