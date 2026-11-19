Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп допустил проведение инспекций в США, России и Китае в рамках возможного соглашения о сокращении ядерных арсеналов, сообщает РИА Новости.

Трамп ответил на вопрос, собирается ли он предложить проводить инспекции в трех странах.

Думаю, это нормально приводит РИА Новости слова Трампа

Однако сокращение ядерного арсенала США сразу на две тысячи боеголовок стало бы для него трудной задачей.

Если мы сможем что-то предпринять (заключить соглашение с Россией и Китаем - прим. ред.), а сделать это очень трудно. Если бы мне сказали сократить наши ядерные силы на две тысячи [боеголовок], для меня это стало бы сложной задачей. Когда они смотрят на меня и говорят: "Хорошо, мы сделаем это, но сократите ли вы свое ядерное оружие на две тысячи единиц?" Это сложно сделать, и для них, вероятно, тоже подчеркнул Трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности необходимо срочно обсуждать. Именно Москва и Вашингтон должны в первую очередь вести такой диалог, поскольку обладают крупнейшими ядерными арсеналами.

Газета The Financial Times сообщила, что европейские страны также обсуждают возможность возобновить диалог с Россией по вопросам ограничения размещения отдельных типов ракетных вооружений.