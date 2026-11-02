Трамп заявил, что США собирают разведданные о России и Китае Трамп: США ведут сбор разведывательной информации о России и Китае

Москва2 ноя Вести.Соединенные Штаты собирают разведывательную информацию о России и Китае. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, Москва и Пекин делают то же самое в отношении американской стороны.

Он сказал: "Это ужасно, сэр, Китай, Россия шпионят за нами". Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом" сказал Трамп выступая на митинге в штате Айова

Американский лидер не уточнил, с кем именно обсуждал эту тему и о какой информации идет речь.

Ранее Разведывательное управление Минобороны США (DIA) подтвердило подлинность опубликованного в интернете снимка, на котором изображен китайский экспериментальный многоразовый космоплан. Уточнялось, что внешне аппарат напоминает американский шаттл X-37B.