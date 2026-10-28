Москва28 окт Вести.Разведывательное управление Минобороны США (DIA) подтвердило, что опубликованный в интернете снимок показывает китайский экспериментальный многоразовый космоплан. Внешне аппарат напоминает американский шаттл X-37B, сообщил журнал The War Zone со ссылкой на доклад DIA, посвященный глобальным вызовам в космической сфере.

По данным издания, снимок высокого разрешения сделал спутник компании Maxar Technologies, которая сейчас называется Vantor.

На изображении виден небольшой космический аппарат с крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и створками грузового отсека, открывающимися вверх.

Оба космоплана имеют трехопорное шасси и способны перевозить дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. При этом китайский аппарат отличается более длинной хордой крыла.

В Vantor сообщили, что снимок сделал спутник WorldView-3 28 мая 2024 года с расстояния менее 90 км. На фотографии также заметен отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части космоплана.

В докладе американской разведки говорится, что такие многоразовые аппараты могут использоваться для вывода объектов на орбиту, проведения испытаний и возвращения на Землю.

В документе также упоминаются две модели космопланов, которые разрабатывает Китай, Shenlong и Tengyun. При этом не уточняется, какой именно аппарат запечатлен на снимке.