Трамп: США выступают за заключение ядерной сделки с РФ и КНР

Трамп призвал Россию и Китай заключить ядерную сделку Трамп: США выступают за заключение ядерной сделки с РФ и КНР

Москва17 июн Вести.Вашингтон призывает Москву и Пекин заключить соглашение по денуклеаризации, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал ужасной перспективу "уничтожить весь мир 300 раз подряд" и добавил, что был бы рад заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов.

Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации заявил американский лидер в беседе с журналистами

По его словам, одна из упомянутых стран также хочет этого, однако вторая не так охотно идет на контакт.

Ранее глава Белого дома заявил, что новые антироссийские санкции зависят от ситуации на мировом нефтяном рынке.