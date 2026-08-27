Москва27 авг Вести.План США в конфликте с Ираном на данный момент заключается в том, чтобы деморализовать общество Исламской Республики изнутри. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет выглядеть в глазах иранского населения как человек, желающий заключить мир.

Деморализовать общество изнутри. Задача заключается именно в том, чтобы сами люди устали поддерживать свои власти, чтобы люди начали потихоньку задавать своим властям неудобные вопросы: "Мол, вы такие, на самом деле, недоговороспособные, это Трамп хочет с вами договариваться, а вы ушли в отказ и не собираетесь о чем-либо переговариваться". То есть американцы понимают, что напрямую надавить на иранские власти не получается, элиты продолжают демонстрировать свою монолитность. Нужно разрушить мобилизационный фактор изнутри самого Ирана рассказал Ибрагимов

Ранее официальный представитель МИД Ирана прокомментировал новые санкции США против Исламской Республики. По его словам, они дублируют предыдущие ограничения.