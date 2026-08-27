Москва27 авгВести.Новые американские санкции против Ирана повторяют ограничения, которые Вашингтон уже ввел против Исламской Республики.
Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи на своей странице в соцсети Х.
По его словам, политика Соединенных Штатов против Ирана достигла уровня "чисто пародии".
Они вводят санкции против того, что и так находится под санкциями, и называют пустое пространство коалициейнаписал Багаи
Ранее он отметил, что Вашингтон ведет незаконную "экономическую войну" против Тегерана. Представитель МИД назвал откровенным международно-правовым преступлением попытки США заставить суверенное государство изменить свой законный политический выбор.