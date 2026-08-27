Багаи: новые санкции США против Ирана дублируют прежние ограничения МИД Ирана: новые санкции США против Тегерана повторяют прежние ограничения

Москва27 авг Вести.Новые американские санкции против Ирана повторяют ограничения, которые Вашингтон уже ввел против Исламской Республики.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи на своей странице в соцсети Х.

По его словам, политика Соединенных Штатов против Ирана достигла уровня "чисто пародии".

Они вводят санкции против того, что и так находится под санкциями, и называют пустое пространство коалицией написал Багаи

Ранее он отметил, что Вашингтон ведет незаконную "экономическую войну" против Тегерана. Представитель МИД назвал откровенным международно-правовым преступлением попытки США заставить суверенное государство изменить свой законный политический выбор.