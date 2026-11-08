Москва8 нояВести.Администрация президента США Дональда Трампа пытается максимально ускорить завершение войны с Ираном. В этой связи министр финансов Скотт Бессент обратился к Китаю с просьбой помочь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.
Об этом пишет колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
Журналист отмечает, что поиск пути выхода из конфликта с Ираном является самой важной и самой сложной задачей для Трампа, поскольку общественность недовольна этой войной.
Несмотря на угрозы Трампа возобновить удары по Ирану и соответствующие заявления военного министра Пита Хегсета, администрация президента США делает все, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, отмечается в материале.
Министр финансов Скотт Бессент при поддержке Трампа обратился к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Иран для прекращения войны. По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегеранусообщил Игнатиус
Колумнист добавил, что сейчас в Иране наблюдают за тем, как прошедшие выборы в Конгресс изменят политику США. По его словам, иранские лидеры хотят быть уверенными в надежности США.
Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично участвует в непрямых переговорах с посредниками по сделке с Ираном.