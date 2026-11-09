Востоковед Багдасаров: удары Тегерана рискуют добраться и до Лондона Востоковед Багдасаров: иранские удары могут дотянуться до Англии

Москва9 ноя Вести.Удары Ирана могут простираться до Лондона. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он напомнил, что крупнейший иранский город Тебриз находится в 3 800 км от Лондона.

Переброс значительной части тяжелой техники, в том числе ракетной иранской к границам к Южному Кавказу на северо-запад. Напомню, что крупнейший город Северо-Запада Ирана Тебриз находится 3 800 км от Лондона. Это в контексте публикаций также в иранской прессе по телевизору. Значит, карты возможных ударов, выходя за географии прокомментировал он

Ранее востоковед Багдасаров заявил, что конфликт на Ближнем Востоке приближается к границам России. По его словам, там создана специальная группа по отслеживанию и недопущению переброски грузов по Каспию по северным границам в Иран, что перекроет широкому спектру российских грузов путь.