Москва27 ноя Вести.Жалобы Владимира Зеленского на ограничения в работе спутниковых систем Starlink и Starshield могут быть отвлекающим маневром перед атаками украинских беспилотников на российские регионы. Такое предположение в беседе с "Абзацем" высказал военный эксперт Олег Иванников.

По мнению Иванникова, перебои со связью также могут быть связаны с действиями Вашингтона перед переговорами. При этом приведенные экспертом утверждения о связи жалоб с подготовкой атак не сопровождаются доказательствами.

Ранее Зеленский заявил, что ограничения в работе терминалов затрудняют выполнение задач подразделениями ВСУ.