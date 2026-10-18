Москва18 окт Вести.Проблемы Вооруженных сил Украины со спутниковой связью Starlink косвенно отразятся на безопасности трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Отразится косвенно, безусловно. Потому что именно удары по трафику на этой трассе и наносятся при помощи дронов, которые управляются с использованием каналов связи системы Starlink. То есть те дроны, которые сейчас использует противник для организации ударов от Донецка до Геническа, да и до Симферополя, пожалуй, завязаны на управление через систему Starlink отметил он

По словам Поддубного, замедление Starlink становится проблемой для ВСУ. Однако она не настолько серьезная, чтобы обрушить определенный контур, в котором действует противник - это в первую очередь дальние удары по территории нашей страны.

Кроме того, ограничения спутниковой связи не влияют на безэкипажные катера, которые украинские боевики используют для поражения морских целей в акватории Черного моря.