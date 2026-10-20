Москва20 октВести.Предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не сможет очно принять участие в переговорах в Осло, он будет присутствовать на них в онлайн-формате. Так утверждает журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Журналист в соцсети Х уточнил, что переговорщик заразился гриппом.
Кушнер заболел гриппом и не будет присутствовать лично на встрече в Осло, чтобы не заразить других, но он примет участие в виртуальном форматенаписал он
Ранее агентство Reuters написало, что Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф планируют на этой неделе нанести визит в Норвегию, где, как ожидается, пройдет очередной раунд переговоров по Украине.