Кушнер не будет лично присутствовать на переговорах в Норвегии Axios: Кушнер не сможет лично присутствовать на переговорах в Осло из-за болезни

Москва20 окт Вести.Предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не сможет очно принять участие в переговорах в Осло, он будет присутствовать на них в онлайн-формате. Так утверждает журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Журналист в соцсети Х уточнил, что переговорщик заразился гриппом.

Кушнер заболел гриппом и не будет присутствовать лично на встрече в Осло, чтобы не заразить других, но он примет участие в виртуальном формате написал он

Ранее агентство Reuters написало, что Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф планируют на этой неделе нанести визит в Норвегию, где, как ожидается, пройдет очередной раунд переговоров по Украине.