Ilta-Sanomat: в Финляндии планировалось провести тайные переговоры по Украине

СМИ сообщили о срыве тайной встречи по Украине с участием Уиткоффа в Финляндии Ilta-Sanomat: в Финляндии планировалось провести тайные переговоры по Украине

Москва25 окт Вести.В Финляндии этим летом планировалась закрытая встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинской делегацией, однако переговоры отменили в последний момент. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.

Участники встречи должны были обсудить мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Впоследствии эти предложения планировалось представить президенту России Владимиру Путину.

В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа говорится в публикации газеты

Встречу, по данным издания, отменили в последний момент на фоне обострения конфликта США и Ирана.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника собщало, что переговоры представителей РФ, США и Украины по урегулированию конфликта могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии через пару недель.