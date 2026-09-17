Мерц в телефонном разговоре с Трампом обсудил ситуацию на Украине

Мерц и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину Мерц в телефонном разговоре с Трампом обсудил ситуацию на Украине

Москва17 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили актуальные международные вопросы, в том числе, ситуацию на Украине.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Сегодня канцлер Мерц провел телефонный разговор с президентом Трампом. В ходе беседы стороны вспомнили о трагических событиях 11 сентября 2001 года в США, 25-летие которых отмечалось недавно. Федеральный канцлер подчеркнул особые отношения между Германией и США. Также обсуждались дальнейшие шаги по прекращению конфликта на Украине цитирует Корнелиуса РИА Новости

Кроме того, Мерц и Трамп обсудили одобрение в США законопроекта, разработанного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) который предполагает введение новых санкций в отношении России.

Также стороны затронули ситуацию в Ормузском проливе и Красном море. Они согласились с необходимостью скорейшего открытия этих морских путей добавил Корнелиус

16 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Документ будет направлен на подпись Трампу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за этим законопроектом и расценивает его как недружественный шаг со стороны США.