Расчеты "Гераней" поразили ТЭЦ-2 и железнодорожные локомотивы в Харькове

"Герани" поразили ТЭЦ-2 и железнодорожные локомотивы на Украине Расчеты "Гераней" поразили ТЭЦ-2 и железнодорожные локомотивы в Харькове

Москва5 ноя Вести.Расчеты "Гераней" нанесли поражение производственному помещению ТЭЦ-2 и железнодорожным локомотивам в Харькове. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, соответствующий удар был нацелен на нарушение логистических возможностей Вооруженных силу Украины, а также поражение их стратегических объектов.

В тыловых районах Украины операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены железнодорожные локомотивы, производственное помещение ТЭЦ-2 и складское помещение в Харькове говорится в публикации

Как уточнили в Минобороны, украинские боевики использовали это складское помещение для сборки и подготовки ударных беспилотников.

В ведомстве подчеркнули, что нанесение ударов по транспортным и стратегическим объектам серьезно снижает возможности украинской армии по ведению боевых действий.