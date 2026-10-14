Москва14 октВести.Вооруженные силы РФ поразили беспилотниками "Герань" производственные здания завода "КСМ Протек" рядом с Киевом и подстанцию в районе Вышгорода, сообщает Министерство обороны РФ.
"Ударными беспилотниками были поражены производственные здания завода "КСМ Протек" под Киевом и подстанция распределительных электросетей в районе Вышгорода", - проинформировали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что расчеты бригады "Варяг" также поразили радиолокационную станцию СТ-68, здание логистического центра и железнодорожный локомотив на одном из перегонов.
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики и коммуникаций в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях.