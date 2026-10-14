ВС РФ ударили "Геранями" по заводу "КСМ Протек" около Киева Военные РФ поразили "Геранями" завод "КСМ Протек" около Киева

Москва14 окт Вести.Вооруженные силы РФ поразили беспилотниками "Герань" производственные здания завода "КСМ Протек" рядом с Киевом и подстанцию в районе Вышгорода, сообщает Министерство обороны РФ.

"Ударными беспилотниками были поражены производственные здания завода "КСМ Протек" под Киевом и подстанция распределительных электросетей в районе Вышгорода", - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что расчеты бригады "Варяг" также поразили радиолокационную станцию СТ-68, здание логистического центра и железнодорожный локомотив на одном из перегонов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики и коммуникаций в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях.