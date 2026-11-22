Москва22 ноя Вести.Операторы ударных дронов "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" поразили серверные помещения украинского центра обработки данных "МКМ Телеком", а также локомотив, задействованный в обеспечение нужд ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, операторы "Гераней" поразили объекты на территории одного из НПЗ, производственные помещения подстанций мощностью 330 и 110 кВ. Под удар попала и огневая позиция техники и расчета украинской мобильной огневой группы.

МО РФ подчеркнуло, что удары были нанесены для нарушения логистических и коммуникационных возможностей ВСУ.