Москва27 сенВести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическому центру "Новая почта" в Одессе, задействованном в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, российские войска поразили центр с помощью беспилотных летательных аппаратов. Он осуществлял хранение военных грузов противника.
Кроме того, бойцы РФ нанесли удар по сухогрузу, доставлявшем в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).