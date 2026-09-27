ВС РФ поразили логистический центр "Новая почта" в Одессе Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр "Новая почта" в Одессе

Москва27 сен Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическому центру "Новая почта" в Одессе, задействованном в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, российские войска поразили центр с помощью беспилотных летательных аппаратов. Он осуществлял хранение военных грузов противника.

Кроме того, бойцы РФ нанесли удар по сухогрузу, доставлявшем в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).