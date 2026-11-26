Майор ВСУ был ликвидирован в Харькове во время служебной командировки

В Харькове был ликвидирован майор ВСУ Майор ВСУ был ликвидирован в Харькове во время служебной командировки

Москва26 ноя Вести.В Харькове во время служебной командировки был ликвидирован майор Вооруженных сил Украины (ВСУ). Смерть старшего офицера украинской армии подтвердили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как говорится в сообщении, майор был убит вечером 22 ноября.

После трех огнестрельных ранений из пистолета Макарова в спину и в затылок погиб майор Вооруженных сил Украины, который находился в Харькове в служебной командировке. По предварительным данным, военнослужащего заманили [на место убийства] под предлогом свидания с девушкой отмечается в релизе

В четверг, 26 ноября СБУ совместно с полицией задержали убийцу. Как отмечают спецслужбы киевского режима, им оказался 23-летний безработный, неоднократно судимый житель Винницкой области, который совсем недавно освободился из мест лишения свободы.

Ранее 26 ноября в Telegram-канале "Северный ветер" сообщили о издевательствах над призывниками в 225-м полку ВСУ. По данным источника, мобилизованных держали в подвалах в условиях антисанитарии - вместе с насекомыми и людьми, страдающими инфекционными заболеваниями. Командиры отказывались передавать им медикаменты и игнорировали обращения родственников солдат.