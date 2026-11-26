Москва26 нояВести.В Харькове во время служебной командировки был ликвидирован майор Вооруженных сил Украины (ВСУ). Смерть старшего офицера украинской армии подтвердили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Как говорится в сообщении, майор был убит вечером 22 ноября.
После трех огнестрельных ранений из пистолета Макарова в спину и в затылок погиб майор Вооруженных сил Украины, который находился в Харькове в служебной командировке. По предварительным данным, военнослужащего заманили [на место убийства] под предлогом свидания с девушкойотмечается в релизе
В четверг, 26 ноября СБУ совместно с полицией задержали убийцу. Как отмечают спецслужбы киевского режима, им оказался 23-летний безработный, неоднократно судимый житель Винницкой области, который совсем недавно освободился из мест лишения свободы.
Ранее 26 ноября в Telegram-канале "Северный ветер" сообщили о издевательствах над призывниками в 225-м полку ВСУ. По данным источника, мобилизованных держали в подвалах в условиях антисанитарии - вместе с насекомыми и людьми, страдающими инфекционными заболеваниями. Командиры отказывались передавать им медикаменты и игнорировали обращения родственников солдат.