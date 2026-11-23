В Харькове застрелен высокопоставленный военный ВСУ В Харькове застрелили высокопоставленного военнослужащего ВСУ

Москва23 ноя Вести.В Харькове произошло убийство военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации канала "Северный ветер" в MAX, 22 ноября около 18:20 в полицию поступило сообщение о стрельбе.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины примерно 30 лет с явными признаками насильственной смерти.

Полиция проводит первоочередные следственные и розыскные действия, устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Объявлена специальная полицейская операция. По последним данным, погибший являлся военнослужащим.

Отмечается, что нападавший выстрелил в голову, что может указывать на заказной характер убийства высокопоставленного военного. Кроме того, местные жители высказывают предположения, что преступление стало результатом продолжающегося конфликта между СБУ и ГУР.