"Северный ветер": боевики ВСУ устроили перестрелку с сотрудником СБУ в Харькове

Боевики ВСУ и сотрудник СБУ устроили перестрелку в Харькове "Северный ветер": боевики ВСУ устроили перестрелку с сотрудником СБУ в Харькове

Москва17 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили в перестрелку с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Харькова. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

В Харькове произошла перестрелка между сотрудником СБУ и военнослужащими ВСУ. Инцидент произошел в результате дорожного конфликта на улице Шевченко говорится в сообщении

Также, по данным источника, по всей Харьковской области наблюдаются перебои с электричеством.

Полностью обесточены Лозовской и Изюмский районы области отмечается в публикации

"Северный ветер" отмечает, что за прошедшие сутки потери ВСУ в на харьковском направлении составили свыше 35 человек, при этом один украинский военнослужащий сдался в плен.

Ранее 16 октября командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину об успешном проведении операции "Медвежий угол" по окончательному разгрому сил ВСУ в волчанском котле.