Москва17 октВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили в перестрелку с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Харькова. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
В Харькове произошла перестрелка между сотрудником СБУ и военнослужащими ВСУ. Инцидент произошел в результате дорожного конфликта на улице Шевченкоговорится в сообщении
Также, по данным источника, по всей Харьковской области наблюдаются перебои с электричеством.
Полностью обесточены Лозовской и Изюмский районы областиотмечается в публикации
"Северный ветер" отмечает, что за прошедшие сутки потери ВСУ в на харьковском направлении составили свыше 35 человек, при этом один украинский военнослужащий сдался в плен.
Ранее 16 октября командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину об успешном проведении операции "Медвежий угол" по окончательному разгрому сил ВСУ в волчанском котле.