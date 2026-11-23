"Северный ветер": под Харьков переброшены боевики ВСУ из тыловых подразделений

ВСУ перебросили под Харьков боевиков из тыловых подразделений "Северный ветер": под Харьков переброшены боевики ВСУ из тыловых подразделений

Москва23 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в населенный пункт Федоровка Харьковской области боевиков из тыловых подразделений. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что эти подразделения ВСУ уже понесли первые потери.

В населенный пункт Федоровка из Волынской области на усиление штурмовых групп 475-го отдельного штурмового полка ВСУ переброшены военнослужащие тыловых подразделений 204-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ говорится в публикации

Вооруженные силы РФ накануне взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области. Он был освобожден подразделениями группировки войск "Север".