Москва23 нояВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в населенный пункт Федоровка Харьковской области боевиков из тыловых подразделений. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".
Уточняется, что эти подразделения ВСУ уже понесли первые потери.
В населенный пункт Федоровка из Волынской области на усиление штурмовых групп 475-го отдельного штурмового полка ВСУ переброшены военнослужащие тыловых подразделений 204-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУговорится в публикации
Вооруженные силы РФ накануне взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области. Он был освобожден подразделениями группировки войск "Север".