Москва22 нояВести.Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области, сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.
Уточняется, что населенный пункт освобожден подразделениями группировки российских войск "Север".
Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской областиговорится в сообщении ведомства
Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую неделю армия России взяла под контроль два населенных пункта в Запорожской области.