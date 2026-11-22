Армия России освободила Сосновый Бор в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили Сосновый Бор в Харьковской области

Москва22 ноя Вести.Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области, сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Уточняется, что населенный пункт освобожден подразделениями группировки российских войск "Север".

Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области говорится в сообщении ведомства

Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую неделю армия России взяла под контроль два населенных пункта в Запорожской области.