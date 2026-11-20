Минобороны: за неделю под российский контроль перешло два населенных пункта

ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской области в течение недели Минобороны: за неделю под российский контроль перешло два населенных пункта

Москва20 ноя Вести.ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области в течение недели, сообщили в Минобороны России.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Терсянка и Заливное Запорожской области говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что за неделю группировка войск "Запад" - заняла выгодные рубежи и позиции, "Южная" - улучшила положение по переднему краю, "Днепр" - улучшила тактическое положение.

Также Минобороны сообщило о 13 массированных и групповых ударах по Украине за неделю.