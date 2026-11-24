Москва24 нояВести.Украинские боевики продолжают нести тяжелые потери в Харьковской области. Так, командование ВСУ не может вывести на восполнение один из батальонов из-за отсутствия замены, сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
Бойцы группировки войск "Север" продвигаются в районе Шопино и южнее Новой Казачьей, следует из сообщения.
Тяжелые потери на направлении продолжает нести 58 омпбр (отдельная мотопехотная бригада. — Прим. ред.) ВСУ. Один из батальонов практически полностью утратил боеспособность, однако командование ВСУ не выводит его на восполнение из-за отсутствия заменыговорится в сообщении
Ранее российские бойцы поразили локомотив в Харьковской области, который перевозил составы с грузами для нужд украинских боевиков.
Также 23 ноября стало известно, что 25 дезертиров, которые были возвращены в ВСУ и прошедшие курс в центре психологической поддержки на Украине, снова сбежали с фронта в Харьковской области.