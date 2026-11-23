Возвращенные в ВСУ 25 дезертиров снова сбежали с фронта в Харьковской области Возвращенные в ВСУ дезертиры снова сбежали в Харьковской области

Москва23 ноя Вести.Дезертиры, которые были возвращены в ВСУ и прошедшие после этого курс в центре психологической поддержки на Западной Украине, снова сбежали с фронта в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Речь идет о 25 разысканных дезертирах, которых, как пояснил собеседник агентства, готовили в Ужгороде Закарпатской области. С ними работали психологи из 86-го центра психологической поддержки ВСУ, пояснил представитель российских силовых структур.

После того, как возвращенные в ВСУ дезертиры прибыли в Харьковскую область, рассказал собеседник агентства, они "разбежались и прячутся в домах". Потому что, как добавил представитель российских силовых структур, украинские боевики понимают, что их везут "на убой".