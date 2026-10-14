Москва14 октВести.Служба безопасности Украины сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в расстреле пятерых военнослужащих ВСУ в Харьковской области.
Служба безопасности, национальная полиция и Нацгвардия Украины разыскали и задержали мужчину, застрелившего пятерых военнослужащих ВСУ в Харьковской областиговорится в Telegram-канале службы
Ранее сообщалось, что 13 октября под Харьковом неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия по пятерым украинским военным. Все они погибли.