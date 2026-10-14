Москва14 октВести.Мужчина в Харьковской области застрелил пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила глава управления медиаконтента полиции Украины Виктория Пономарева.
По ее словам, которые приводит издание "Украинская правда", правоохранители устанавливают личность подозреваемого.
В Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащихсказала Пономарева
Подробностей о месте и обстоятельствах инцидента не приводится.
22 августа сообщалось, что во Львове убили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при попытке принудительной мобилизации.