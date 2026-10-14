Полиция Украины: в Харьковской области мужчина застрелил пятерых солдат ВСУ

В Харьковской области мужчина застрелил пятерых военнослужащих ВСУ Полиция Украины: в Харьковской области мужчина застрелил пятерых солдат ВСУ

Москва14 окт Вести.Мужчина в Харьковской области застрелил пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила глава управления медиаконтента полиции Украины Виктория Пономарева.

По ее словам, которые приводит издание "Украинская правда", правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

В Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих сказала Пономарева

Подробностей о месте и обстоятельствах инцидента не приводится.

22 августа сообщалось, что во Львове убили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при попытке принудительной мобилизации.