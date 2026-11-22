Москва22 нояВести.Вооруженные силы РФ уничтожили в Черниговской области пункт временной дислокации специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации агентства, украинцы планировали диверсионные действия в тылу подразделений армии России.
В районе села Маховики Черниговской области точным ударом уничтожен ПВД роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУрассказали в силовых структурах
Уточняется, что в результате удара были уничтожены десять украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическому центру в городе Городня в Черниговской области.