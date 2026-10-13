Москва13 окт Вести.Если США прекратит поставлять Киеву разведывательные данные, то это приведет к коллапсу сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), допустил в беседе с ИС "Вести" политолог Сергей Карнаухов.

Ранее сообщалось, что американские представители могли пригрозить Киеву прекращением передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Политолог указал на то, что эти меры были предприняты.

Сегодня с утра украинские паблики воют о том, что взлет наших баллистических ракет и беспилотников не был обозначен американцами. То есть они не предоставили им оперативную информацию о том, что наши средства поражения покинули свои места дислокации. Соответственно по прилете не сработала система ПВО, потому что они просто не успели приготовиться — были поражены значимые объекты. Это, мне кажется, является главным сегодня критерием того, что все-таки американцы поставку разведданных поджали отметил Карнаухов

По его словам, такие меры могут привести к "ослеплению" противника.

Давайте на минуту представим, что американцы сегодня с вечера прекращают поставлять разведданные Украине. Это, конечно, приведет к коллапсу работы ВСУ, потому что им нужно будет перестраиваться. Это целеуказания, тактическая, оперативная информация о развертывании наших войск, о движении наших войск и много-много всего еще. Этого всего не будет, они ослепнут. Им нужно будет искать иные варианты получения развединформации на разных уровнях. Европейцы к этому не готовы пояснил он

Перераспределение каналов поступления разведданных также означает перераспределение каналов финансирования, считает он. К этому Украина также не готова: возникнет пауза длительностью в недели или месяцы. Этого времени достаточно для Вооруженных сил РФ, чтобы сделать рывки на ключевых направлениях, заключил эксперт.

Ранее в ВСУ подтвердили, что не получали данные о пусках ракет перед ударом по Киеву 12 октября.