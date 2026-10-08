Аналитик Джонсон: ВСУ могут остаться без путей снабжения

Джонсон заявил, что ВСУ могут лишиться всех путей снабжения Аналитик Джонсон: ВСУ могут остаться без путей снабжения

Москва8 окт Вести.Основные маршруты материально‑технического снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время могут быть перекрыты. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он уточнил, что российские военные уже "парализовали Одессу", а также продолжают наносить точечные удары по оборонным объектам в Киеве.

Думаю, до украинцев наконец дошло, что Россия намерена перерезать пути снабжения армии на востоке сказал Джонсон в эфире YouTube-канала

Он добавил, что Одесса перестала быть для Киева "экономическими воротами".

Накануне военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что российские удары по украинским военным предприятиям подорвали возможности киевского режима по производству и применению ракет "Фламинго".