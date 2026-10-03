Филиппо: французам мешают жить поддержка Украины и членство в ЕС

Филиппо заявил, что французам мешают членство в ЕС и поддержка Киева Филиппо: французам мешают жить поддержка Украины и членство в ЕС

Москва3 окт Вести.Жителям Франции мешают достойно жить поддержка Украины, а также членство страны в ЕС и НАТО. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, вместо поддержки Киева и увеличения расходов на оборону необходимо выделить средства на снижение налогов и бензин.

Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, нужно снизить расходы на армию. Необходимо вернуть французам достойную жизнь сказал Филиппо

Политик подчеркнул, что кабмин Франции собирается "атаковать пенсионеров, которые точно не являются богатыми".

29 сентября сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эдуард Филипп предложил постепенно повышать установленный законом пенсионный возраст до 65 лет с возможностью досрочного выхода на пенсию.