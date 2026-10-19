Москва19 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон может столкнуться с уголовным преследованием после завершения президентских полномочий. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал политолог Юрий Светов, связав возможные риски с конфликтами, которые французский лидер накопил за годы правления.

По словам эксперта, многие противники Макрона могут попытаться добиться возбуждения уголовных дел против него после его ухода с поста главы государства. В качестве примера Светов привел бывшего президента Франции Николя Саркози, осужденного по делу о финансировании предвыборной кампании.

Когда он перестанет быть президентом, они будут добиваться возбуждения уголовных дел против него. Там есть и случаи с его охранником, который был замешан в грязных историях. Поэтому, думаю, судьба Макрона не очень приятная заявил политолог

В сентябре 2025 года Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Осенью бывшего президента поместили в парижскую тюрьму Санте, но позднее перевели под судебный контроль на время апелляционных процедур. В марте 2026 года сообщалось, что Саркози вновь придется отбывать тюремный срок.

Ранее лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал Макрона извиниться за неспособность справиться с беспорядками во Франции. Он посоветовал главе государства добровольно уйти в отставку.