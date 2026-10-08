Эксперт Моро о Макроне: для меня он никогда не был легальным президентом Эксперт Моро рассказал о своем отношении к президенту Франции Макрону

Москва8 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не был легальным президентом. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил эксперт центра политико-стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.

Он напомнил, что к власти Эммануэль Макрон пришел через переворот.

Макрон пришел [к власти] через переворот. Должен быть [сейчас] президент Франсуа Фийон (экс-премьер министр Франции - прим. ред.). Они создали переворот через СМИ, через суды, потому… для меня, он никогда не был легальным президентом. И что мы сейчас наблюдаем? Это конец, вот эти ужасные 10 лет, когда он уничтожал нашу страну, долг он добавил… тысяча триста миллиардов евро долга в нашей стране прокомментировал Моро

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на 10 лет лишил бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона, осужденного в 2025 году, возможности пользоваться правами и привилегиями великого офицера ордена Почетного легиона.