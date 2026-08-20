Москва20 авг Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон на 10 лет лишил бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона, осужденного в 2025 году, возможности пользоваться правами и привилегиями великого офицера ордена Почетного легиона. Соответствующий указ опубликован в официальном журнале Французской Республики Journal officiel.

Согласно документу, срок ограничения отсчитывается со дня уведомления Фийона об указе. На тот же период ему запрещается носить знаки любых французских и иностранных наград, находящихся в ведении Великой канцелярии ордена Почетного легиона.

Указом президента республики от 19 августа 2026 года… Франсуа Фийон… на десять лет, начиная со дня уведомления об указе, лишается возможности пользоваться правами и привилегиями великого офицера ордена Почетного легиона говорится в документе

Отдельным указом бывшего премьера на 10 лет лишили привилегий Национального ордена "За заслуги", высшую степень которого он имеет.

Фийон был осужден по делу о фиктивном трудоустройстве своей супруги Пенелопы в качестве парламентского помощника. В июне 2025 года политик был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 375 тыс. евро. Кроме того, Фийону на 5 лет запретили участие в выборах.

Изначально в 2021 году Фийон был приговорен к пяти годам лишения свободы, два из которых он должен был провести в тюрьме. В 2022 году наказание смягчили, в 2024-м Кассационный суд подтвердил вину Фийона, но направил дело на дополнительное рассмотрение в Апелляционный суд Парижа, который и вынес приговор 17 июня 2025 года.