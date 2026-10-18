Макрон посетил концерт Селин Дион накануне протестов и погромов во Франции Paris Match: Макрон ходил на концерт Селин Дион накануне протестов во Франции

Москва18 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит посетили концерт канадской певицы Селин Дион прямо накануне массовых погромов на фоне акций протеста в стране. Об этом пишет журнал Paris Match.

В то время как Франция столкнулась с крупными акциями старшеклассников и переживала по поводу протестов 17 октября, Эммануэль и Брижит Макрон появились на концерте Селин Дион в пятницу, 16 октября, предпоследнем выступлении звезды из Квебека говорится в публикации

В социальных сетях распространились кадры с концерта, на которых первая леди Франции пританцовывает, хлопает в ладоши и переговаривается с супругом.

Массовые протесты с новой силой вспыхнули во Франции 17 октября. Демонстранты выступают против повсеместного повышения цен. Митинги стремительно превратились в беспорядки и столкновения с полицией. Кроме того, в городе Лиможе протестующие захватили здание мэрии и подожгли его. Пламя охватило и колокольную башню, которая является частью постройки. Горящая конструкция упала набок и проломила часть крыши в центре здания.