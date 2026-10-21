В МИД РФ допустили высылку украинских дипломатов из Польши и Литвы из-за дрона Захарова призвала Польшу и Литву отреагировать на пролет украинского БПЛА

Москва21 окт Вести.Польше и Литве стоит рассмотреть дипломатические меры в отношении Украины после инцидента с беспилотником. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала информацию о том, что в литовской деревне Юодженис Пасвальского района обнаружили предполагаемые обломки беспилотника. По предварительным данным, дрон мог проникнуть со стороны Польши.

Мы уже не первый день с нетерпением ждем реакции Варшавы и Вильнюса. Что будет предложено киевскому режиму? задалась вопросом Захарова

Среди возможных ответных мер она назвала закрытие украинских дипломатических представительств, высылку дипломатов и вызов послов для выражения официального протеста.

Захарова подчеркнула, что, по ее оценке, обстоятельства дают основания для более жесткой дипломатической реакции, вплоть до закрытия нескольких украинских загранучреждений, поскольку в этом случае есть прямые доказательства причастности Украины.