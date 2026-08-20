Румынский F-16 потопил морской дрон у газового месторождения в Черном море Румынский истребитель поразил морской дрон у газового объекта в Черном море

Москва20 авг Вести.Румынский истребитель F-16 уничтожил морской беспилотник со взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

Этим утром береговая охрана сообщила об обнаружении морского дрона в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа в периметре месторождения Neptun Deep, в исключительной экономической зоне, в 80 милях к востоку от Констанцы сообщил он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)

Мируцэ отметил, что для защиты нескольких сотен специалистов, работающих на этом участке, а также для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в воздух были подняты два румынских истребителя F-16. Один из них уничтожил беспилотник, который, как сообщил глава военного ведомства, был оснащен взрывчаткой.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на 20 августа беспилотник залетел в воздушное пространство страны и упал в безлюдном районе недалеко от границы с Украиной.