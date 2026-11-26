Москва26 нояВести.Планы властей ФРГ по масштабному перевооружению свидетельствуют о подготовке Берлина к прямому военному противостоянию с Россией. Такое мнение выразил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
Он обратил внимание на то, что в ближайшие годы Германия намерена направить около 400 миллиардов евро на модернизацию и восстановление бундесвера, что станет крупнейшим усилением немецкой армии со времен Второй мировой войны.
Это явный сигнал о том, что Берлин готовится к войне против Россиинаписал Мема
С 1 января в ФРГ вступил с силу закон о службе в армии, согласно которому призыв остается все еще добровольным, но немцы в возрасте 18 лет должны встать на воинский учет.