В Финляндии увидели в планах Берлина сигнал о подготовке к войне Финский политик Мема назвал перевооружение ФРГ подготовкой к войне с Россией

Москва26 ноя Вести.Планы властей ФРГ по масштабному перевооружению свидетельствуют о подготовке Берлина к прямому военному противостоянию с Россией. Такое мнение выразил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.

Он обратил внимание на то, что в ближайшие годы Германия намерена направить около 400 миллиардов евро на модернизацию и восстановление бундесвера, что станет крупнейшим усилением немецкой армии со времен Второй мировой войны.

Это явный сигнал о том, что Берлин готовится к войне против России написал Мема

С 1 января в ФРГ вступил с силу закон о службе в армии, согласно которому призыв остается все еще добровольным, но немцы в возрасте 18 лет должны встать на воинский учет.