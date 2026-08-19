Москва19 авг Вести.Стремление Германии и Польши создать крупнейшие армии Европы с их последующим перевооружением являются тревожным сигналом для всех, кто знает историю.

Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он отметил, что все европейские "здравомыслящие политики" должны выступить против перевооружения Европы.

Германия и Польша стремятся создать крупнейшие армии в Европе и сейчас вкладывают в перевооружение средства в невиданных ранее масштабах. Это действительно тревожный сигнал для всех, кто хоть немного разбирается в истории написал Мема в соцсети X

Он также добавил, что Москва имеет полное право рассматривать масштабное перевооружение Европы как реальную угрозу своей безопасности.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) написала, что масштабная модернизация вооруженных сил Германии способна превратить страну в доминирующую силу на континенте. Это может привести к сползанию Берлина к милитаризму и национализму.