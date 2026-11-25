Политик фон дер Шуленбург: отказ от контактов с РФ будет для Европы катастрофой

Катастрофа для Европы: депутат ЕП предупредил о риске противников диалога с РФ Политик фон дер Шуленбург: отказ от контактов с РФ будет для Европы катастрофой

Москва25 ноя Вести.При отказе лидеров ЕС от диалога с Россией большинство европейских стран может ждать катастрофа. Такого мнения придерживается депутат Европарламента (ЕП) от Германии Михаэль фон дер Шуленбург.

Соответствующее заявление он сделал в эфире подкаста подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса на видеохостинге YouTube.

Если начнется война, российским ракетам понадобится всего семь, а возможно, пять минут, чтобы достичь Германии. В этом случае времени на ответные действия уже не останется предупредил фон дер Шуленбург

Он настаивает на заблаговременном предотвращении конфликта и призывает европейские страны искать взаимоприемлемые решения с Москвой, пока ситуация не приобрела необратимый характер.

Фон дер Шуленбург рассказал, что пытается донести эту позицию до коллег в ЕП, но многие законодатели настроены бескомпромиссно и не готовы к взвешенному обсуждению путей урегулирования.

Евродепутат добавил, что в ЕС рассчитывали получить место за столом переговоров по Украине в Абу-Даби, однако не договорились, кто будет представлять сообщество.

Вместо этого мы только выдвигаем угрозы. Так ничего не добиться заключил фон дер Шуленбург

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог с европейцами потребуется при обсуждении безопасности России и Украины и будущего архитектуры безопасности в Европе.