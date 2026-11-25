Москва25 нояВести.При отказе лидеров ЕС от диалога с Россией большинство европейских стран может ждать катастрофа. Такого мнения придерживается депутат Европарламента (ЕП) от Германии Михаэль фон дер Шуленбург.
Соответствующее заявление он сделал в эфире подкаста подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса на видеохостинге YouTube.
Если начнется война, российским ракетам понадобится всего семь, а возможно, пять минут, чтобы достичь Германии. В этом случае времени на ответные действия уже не останетсяпредупредил фон дер Шуленбург
Он настаивает на заблаговременном предотвращении конфликта и призывает европейские страны искать взаимоприемлемые решения с Москвой, пока ситуация не приобрела необратимый характер.
Фон дер Шуленбург рассказал, что пытается донести эту позицию до коллег в ЕП, но многие законодатели настроены бескомпромиссно и не готовы к взвешенному обсуждению путей урегулирования.
Евродепутат добавил, что в ЕС рассчитывали получить место за столом переговоров по Украине в Абу-Даби, однако не договорились, кто будет представлять сообщество.
Вместо этого мы только выдвигаем угрозы. Так ничего не добитьсязаключил фон дер Шуленбург
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог с европейцами потребуется при обсуждении безопасности России и Украины и будущего архитектуры безопасности в Европе.