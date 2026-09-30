Командующий ВС Нидерландов сравнил военное сотрудничество в ЕС с Tinder Армия Нидерландов сравнила оборонное сотрудничество в ЕС с сайтом знакомств

Москва30 сен Вести.Европейские страны в поисках партнеров для совместных оборонных проектов сталкиваются с теми же разочарованиями, что и пользователи сервисов знакомств. Такой точкой зрения поделился командующий Вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм на Европейском оборонном и космическом саммите в Брюсселе.

По его словам, современное военное сотрудничество напомнило ему приложение для знакомств Tinder с "теми же разочарованиями". Он подчеркнул, что совпадение интересов вовсе не гарантирует, что за ним последуют конкретные шаги.

Как пояснил генерал, у Европейского оборонного агентства есть платформа, где страны размещают свои потребности и проекты для поиска подходящих партнеров. Но результативность этого инструмента определяется тем, готовы ли государства реально им пользоваться и переходить от поиска к практическому сотрудничеству.

После того как подходящий партнер нашелся, кто-то должен сделать следующий шаг. И совершенно очевидно, что государства ЕС, включая и мою страну, не заявляют о всех своих проектах на этой платформе сказал Онно Эйхелсхейм

В завершение генерал поставил под сомнение скорость и эффективность нынешних механизмов оборонного сотрудничества в Евросоюзе, сообщает ТАСС.