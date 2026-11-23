Евросоюз ускорил отбор газа из хранилищ почти на 50% Европа ускорила расходование газа из подземных хранилищ

Москва23 ноя Вести.Страны ЕС на фоне наступающих холодов увеличили темпы расходования газа из подземных хранилищ почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. При этом отопительный сезон Евросоюз встретил с исторически низкими запасами топлива. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 22 ноября хранилища стран ЕС были заполнены примерно на 69%. Годом ранее этот показатель составлял 79,1%. За последние 30 дней чистый отбор газа достиг около 64 тераватт-часов против 43 тераватт-часов за аналогичный период прошлого года. Таким образом, темпы расходования запасов выросли примерно на 49%.

В Германии уровень заполненности ПХГ составляет около 56,5%, в Нидерландах – 59%, во Франции – 73%, в Бельгии – 71%. В Словакии показатель опустился ниже 48%. При этом ЕС вступил в нынешний отопительный сезон с рекордно низким уровнем заполненности хранилищ на момент его начала за всю историю общеевропейских наблюдений, ведущихся с 2011 года.

Ускоренный отбор топлива связан с похолоданием в Европе и увеличением спроса на отопление. В Германии, Бельгии и Нидерландах уже фиксируются ночные заморозки. Прогнозы также указывают на сохранение холодной погоды в Северо-Западной Европе, что может способствовать дальнейшему росту потребления газа.