Москва26 ноя Вести.С наступлением первых серьезных холодов в конце ноября Европа вновь вышла на рекордный суточный отбор газа из подземных хранилищ, израсходовав более 15% объемов, закачанных летом. Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отопительный сезон регион начал с рекордно низкими запасами. С 28 октября из ПХГ отобрано более 9 млрд куб. м газа. С момента осеннего пика заполнения (74,96%) прошло четыре недели, суммарный отбор за это время на 31% выше среднего за предыдущие пять лет.

23 и 24 ноября суточные изъятия превысили 0,5 млрд куб. м, что стало рекордом для этих дат за все время наблюдений. За 1-24 ноября отобрано 8,6 млрд куб. м, это меньше, чем за аналогичный период 2016 и 2024 годов.

Нетто-отбор (разница между отбором и закачкой) за 28 дней сезона составил 8 млрд куб. м: на 39% выше пятилетней нормы, но ниже показателей сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов. По этому показателю израсходовано 15,5% от 51,2 млрд куб. м, закачанных летом.

На 24 ноября ПХГ Европы заполнены на 67,84% против 78,1% годом ранее, что на 17,91 процентного пункта ниже среднего пятилетнего значения. Это минимум на указанную дату с начала наблюдений в 2011 году. В хранилищах ЕС находится около 74,3 млрд куб. м газа, на 11,9 млрд куб. м меньше, чем год назад, и это наименьший объем с 2013 года.

Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря, допуская 10-процентную гибкость. Для выполнения нормы нетто-закачка к началу сезона 2026-2027 годов должна была составить не менее 68 млрд куб. м. В расчете на очень теплую зиму Еврокомиссия была готова снизить планку до 80%, но и ее достичь не удалось.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что причинами энергетического кризиса в Европе являются бюрократия и недостаточные инвестиции.