Три завода группы Ineos останавливают работу в Англии из-за цен на газ BBC: три завода группы Ineos останавливают работу в Англии из-за цен на газ

Москва22 сен Вести.Из-за роста цен на газ международная химическая группа Ineos вынуждена остановить три производственных предприятия в Англии. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC, ссылаясь на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать пояснил он

Предприятия производят сырье для лекарств, косметики, моющих средств, стройматериалов и взрывчатки. Газ является ключевым компонентом производства.

Отмечается, что под угрозой сокращения оказались около тысячи сотрудников, из них 245 - персонал заводов. Однако рабочие места будут сохранены на время простоя. В этот период компания попытается договориться о прямых поставках более дешевого СПГ из США, что может занять до года, и надеется на общее снижение цен на газ.