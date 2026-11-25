Великобритания предупредила помогающие Украине компании о рисках для бизнеса

Поставщики ВСУ получили предупреждение от властей Британии Великобритания предупредила помогающие Украине компании о рисках для бизнеса

Москва25 ноя Вести.Власти Великобритании уведомили компании, которые вовлечены в цепочки поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ), о вероятных атаках на принадлежащие им объекты.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте правительства королевства.

Основанием стали данные Национального управления по охране и безопасности (NPSA), которое входит в структуру контрразведки MI5.

Согласно выводам разведсообщества, британский бизнес, работающий в интересах украинской армии, сталкивается с разноплановыми рисками.

В связи с ситуацией министры и представители спецслужб начали проводить закрытые встречи с руководителями предприятий военно-промышленного сектора и операторами критически важной инфраструктуры.

Цель брифингов — усилить защиту работников, технологий и цепочек поставок, а также обсудить меры противодействия потенциальным угрозам.

В числе рекомендаций — снизить цифровые уязвимости, эффективнее выявлять попытки враждебной разведки и усиливать безопасность критически важных объектов.

15 ноября бывший премьер‑министр Великобритании Риши Сунак посоветовал нынешним властям страны заблаговременно подготовиться к возможным ударам по российской Арктике, в случае вооруженного конфликта.