Москва25 нояВести.Власти Великобритании уведомили компании, которые вовлечены в цепочки поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ), о вероятных атаках на принадлежащие им объекты.
Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте правительства королевства.
Основанием стали данные Национального управления по охране и безопасности (NPSA), которое входит в структуру контрразведки MI5.
Согласно выводам разведсообщества, британский бизнес, работающий в интересах украинской армии, сталкивается с разноплановыми рисками.
В связи с ситуацией министры и представители спецслужб начали проводить закрытые встречи с руководителями предприятий военно-промышленного сектора и операторами критически важной инфраструктуры.
Цель брифингов — усилить защиту работников, технологий и цепочек поставок, а также обсудить меры противодействия потенциальным угрозам.
В числе рекомендаций — снизить цифровые уязвимости, эффективнее выявлять попытки враждебной разведки и усиливать безопасность критически важных объектов.
15 ноября бывший премьер‑министр Великобритании Риши Сунак посоветовал нынешним властям страны заблаговременно подготовиться к возможным ударам по российской Арктике, в случае вооруженного конфликта.