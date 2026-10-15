Великобритания усомнилась в необходимости закупки американских спутников Skynet Telegraph: Британия усомнилась в нужности закупок американских спутников Skynet

Москва15 окт Вести.Власти Британии решили пересмотреть крупное оборонное соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin о поставке спутниковой группировки Skynet стоимостью 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, поводом для такого решения стали опасения по поводу возможного вмешательства Вашингтона в управление британскими космическими аппаратами. Подобные опасения заметно усилились на фоне сведений об ограничении работы системы Starlink на Украине.

Один из источников газеты пояснил, что в случае подписания контракта американская администрация де-факто получит удаленный "выключатель" для британской орбитальной сети.

В статье отмечается, что такая зависимость создает серьезные риски для национальной безопасности Лондона, в частности, в случае обострения территориального спора с Аргентиной вокруг Фолклендских островов.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Британии применяют наземные средства радиоэлектронной борьбы, способные препятствовать работе иностранных спутников.