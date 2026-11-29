В Британии вдвое сократили заказы на лазерное оружие против дронов Sun: Британия урезала вдвое закупки лазерных установок DragonFire

Москва29 ноя Вести.В Великобритании вдвое сократились заказы на поставку разрабатываемого лазерного оружия против беспилотников.

Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

Лейбористы вдвое уменьшили бюджет на передовое оружие, предназначенное для уничтожения дронов противника пишет издание

Британская армия, по данным газеты, получит две лазерные установки DragonFire вместо четырех. Источники заявили изданию, что эти системы будут поставлены не ранее 2028 года.

До этого власти Лондона уведомили компании, которые вовлечены в цепочки поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ), о вероятных атаках на принадлежащие им объекты.